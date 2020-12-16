Telegram çöktü mü? Telegram fotoğraf neden yüklenmiyor? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mesajlaşma servisi WhatsApp Messenger'ın en büyük rakibi olan Telegram, iOS ve Android'de mevcuttur. Sorunun kaynağı hakkında açıklama bekleniyor. ahaber.com.tr olarak detayları sizler için derledik. İşte, Telegram çöktü mü? Telegram fotoğraf neden yüklenmiyor? 16 Aralık Telegram neden açılmıyor?

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ? TELEGRAM BAĞLANTI SORUNU YAŞANIYOR MU?

Telegram'dan yapılan açıklamaya göre şu an bazı sorunlar yaşanıyor. Konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.