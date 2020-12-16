Telegram Çöktü Mü? Telegram fotoğraf neden yüklenmiyor? 16 Aralık Telegram neden açılmıyor?
Telegram çöktü mü? Mesajlaşma servisi WhatsApp Messenger'ın en büyük rakibi olan Telegram, iOS ve Android'de mevcuttur. Şu an bazı sorunlar yaşayan Telegram kullanıcıları, Telegram çöktü mü? Neden açılmıyor? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. İşte, Telegram çöktü mü? Telegram fotoğraf neden yüklenmiyor? 16 Aralık Telegram neden açılmıyor?
Telegram çöktü mü? Telegram fotoğraf neden yüklenmiyor? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mesajlaşma servisi WhatsApp Messenger'ın en büyük rakibi olan Telegram, iOS ve Android'de mevcuttur. Sorunun kaynağı hakkında açıklama bekleniyor. ahaber.com.tr olarak detayları sizler için derledik. İşte, Telegram çöktü mü? Telegram fotoğraf neden yüklenmiyor? 16 Aralık Telegram neden açılmıyor?
TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ? TELEGRAM BAĞLANTI SORUNU YAŞANIYOR MU?
Telegram'dan yapılan açıklamaya göre şu an bazı sorunlar yaşanıyor. Konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
TELEGRAM NEDİR?
WhatsApp'ın rakibi olarak gösterilen Telegram, aylık 400 milyon aktif kullanıcısı olan ücretsiz anlık mesajlaşma uygulamasıdır.
Telegaram'da görüntülü arama (video call) özelliği dahil pek çok avantaj yer alır. Fotoğrafların kalitesi düşmeden de atılabilecek bir uygulama olan telegramda video atma süresi de daha uzundur.
4 Kasım 2014'te Telegram, Telegram kurucularının aralarında konuştuğu mesajlara erişebilen kişiye $300000 ödül vereceği bir yarışma düzenledi.11 Şubat 2015'te yarışma bitti ve kazananı olmadı.Ayrıca Telegram, hiçbir 3. partiye, hükümetler dahil olmak üzere bugüne kadar veri paylaşmamıştır.
TELEGRAM ÖZELLİKLERİ NELER?
Bulut tabanlı mesajlaşma. Bu sayede yazılım, her platformda saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.
Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak istenilen irtibatlarda telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılablir.
Gizli sohbet imkânı (İngilizce arayüzde "secret chat"). Telegram, gizli mesajlaşmalardaki yazışmaları ve medya dosyalarını sunucularında saklamaz. Ayrıca bu mesajlar için sistem günlüğü (metaveriler) de tutulmaz. Böylece, Telegram bile sizin kime ve ne mesaj gönderdiğinizi bilemez.
Kendini imha edebilen süreli mesajlar. Gönderilen bir mesaj dilenirse belirlenen bir süre sonunda karşılıklı her iki cihazdan otomatik silinebilir.
Bir mesajı – içeriği sildiğinizde karşı taraftan da otomatik silinmesi
İletinin üçüncü taraflara iletilmesinin engellenmesi
Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye, sohbette iki kişinin de görebileceği şekilde uyarı olarak bildirme
Gizli sohbet (secret chat) olmayan mesajlaşmaları ise sunucularında saklar.
Masaüstü uygulaması (Windows, Linux, OS X) ya da web sayfası üzerinden kullanılabilir. Ayrıca Windows için taşınabilir sürümü mevcuttur. Masaüstü sürümleri, "Gönder" menüsüne Telegram seçeneğini ekler. Masaüstü sürümlerinde "Secret Chat" özelliği kullanılamaz.
Belge ya da farklı biçimlerde her türlü dosyayı gönderebilme. Dosya boyutu 2 GB'i aşamaz. Toplam paylaşılan / gönderilen dosya adedinde sınır yoktur.
Bilinmeyen numaraların mesaj atması önleyebilme
Kişiye özel son görünmeyi kapatabilme
Hatalı yazılan mesajı sonradan düzenleyebilme
Konum paylaşabilme
Sunucuları dağıtık yapıdadır. Yani Dünya'nın çeşitli yerlerindeki sunucuları sayesinde veri paylaşımı ve eşleştirme oldukça hızlıdır.
Kanallar (botlar), etiketler (stickers)
Ücretsiz ve reklamsız
Öntanımlı ayarlara göre 6 ay boyunca kullanılmazsa hesaptaki dosyalar (mesajlar, medya dosyaları kişi listesi vb.) silinir. İstenirse hesabın silme periyodu
ayarlardan 1 yıla çıkarılabilir.
Android ve masaüstü uygulamalarının teması değiştirilebilir.
Proxy desteği.
Sesli arama özelliği.