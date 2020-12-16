Son dakika: Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bıçaklı saldırı

Kenan K., ise olayın arından motosikletiyle kaçtı. Kaçarken elindeki bıçağı boş bir araziye attığı öğrenilen Kenan K., bir süre sonra tekrar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne döndü. Kenan K., olay yerine gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından ikna edilen Kenan K., çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu polisteki ifadesinin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, "Belediyelerde bu tür görev değişiklikleri olabilir. Herhangi bir olay olmadan bir anda saldırıya uğradık. Yaşananlar nedeniyle üzgünüz" dedi.