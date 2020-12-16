Son dakika: AK Parti Meclis'e sundu! Terör finansörlerine karşı flaş hamle

AK Parti terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren 43 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Türkiye'nin uluslararası kuruluşların üyesi olduğunu, bu anlamda dünyada hem terörizmin finansmanının hem de kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını söyleyen Muş, "Bu bağlamda biz de iç hukukumuzda bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlemelerle Türkiye bu yönde çok daha etkin bir mücadele ortaya koymuş olacak. Uluslararası normlara uygun şekilde, dünyanın bugün itibarıyla bu mücadelede geliştirdiği yöntemleri de içine alacak şekilde bir düzenleme yapılmış olacağız" dedi.



Muş, finansman sağlayanların veya destek verenlerin, mal varlıklarının dondurulmasına cevaz verecek düzenlemeleri içerdiğini söyledi.





MAL VARLIKLARI 5 GÜN İÇERİSİNDE DONDURULACAK

Türkiye'de terörizmin finansmanı noktasında yargı kararları kesinleştikten sonra bu örgütlere finansman sağlayanların tespiti halinde mekanizmaların ortaya çıkacağını anlatan Muş, şunları söyledi:



"Bu idari mekanizmalar, finansman sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin tespiti halinde bunların finansal varlıklarının dondurmaya gidecek. Bu karar verildikten sonra da hızlı şekilde, 48 saat içinde mahkemeye sunulacak ve mahkeme de 5 gün içinde karar verecek. Buradaki maksadımız, terörün finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde daha etkin çalışma ortaya koyabilmek. Teklif, aynı şekilde terörizmin finansmanı, uyuşturucu, kara para aklanması gibi meselelerde derneklerin, bu işin içine girdiğinin tespiti halinde buradaki dernek yöneticilerinin görevden uzaklaştırılması ve dernek faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması gibi bir düzenlemeyi de içeriyor."



SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILACAK

Terör örgütlerinin sosyal medya, internet üzerinden hem kendilerine örgüt üyesi devşirme hem de finans sağlama konusunda çeşitli aktivitelerde bulunabildiğine dikkati çeken Muş, "Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye de burada daha etkin mücadele etme konusunda, bu internet sayfalarının veya hesapların kapatılmasına yönelik daha hızlı adımlar atacak bir düzenleme yapmış olacağız"



Teklifin, halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin takip edilmesine yönelik düzenleme de içerdiğini belirten Muş, "Türkiye'de şirketlerin, hamiline yazılı pay sahipliği senetleri var. Dolayısıyla bunlara bir geçiş süreci de koyuyoruz. 1 yıllık süre öngörüyoruz. Bu süre içinde bunların kaydileştirilmesini düzenlemeyle getirmiş olacağız" diye konuştu.



Düzenleme yasalaştıktan sonra 1 Nisan'a kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bir görev verilmiş olacağına işaret eden Muş, "MKK bir database oluşturacak ve 1Nisan'dan itibaren 2021'in sonuna kadar şirketler, şahıslar, ellerindeki hamiline yazılı bu pay sahipliklerini kaydileştirmiş olacak" dedi. Teklifin önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.