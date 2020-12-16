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İstanbul’da dev denetim: Özel Harekat Polisleri de katıldı! Didik didik arandı

’da, 39 ilçede '' gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verirken, narkotik köpekleri de araçlarda  araması yaptı. 'Alex' adlı narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020
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'da, 39 ilçede aynı zamanda ' 2020/26' denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında Önleyici Hizmetler , Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü ekipleri yerde denetim yaparken polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.

Denetim Noktalarından biri de 'ydı. Taksim Meydanı'nda araçlar tek tek durdurularak arandı.

Araçta bulunanlara ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

'Alex' adlı narkotik köpeği de durdurulan araçlarda araması yaptı.

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