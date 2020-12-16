Sağlık Bakanlığı'ndan flaş koronavirüs hamlesi! Koronavirüs test kitleri...

Ayrıca, satış ve reklam faaliyetlerinin adresleri tespit edilen tüzel kişilik niteliğindeki firmalar hakkında, mevzuat doğrultusunda gerekli incelemelerin yapılabilmesi için ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine bildirim yapılarak doğrudan piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına giren konularda denetimler gerçekleştirildi.

Mevzuata göre, sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması ve uygulanması öngörülen ya da tıbbi cihaz satış merkezinde uygulama gerektiren cihazların, tüketiciye hitaben reklamı yapılamıyor. Kovid-19 tanı kitleri de bu kapsamda ele alınıyor.