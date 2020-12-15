Çalışanlara ikramiye müjdesi! Ödenmeye başlandı

HACİZ KONULAMAZ

BU ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor. Ödemeler yılın tamamında çalışan işçilere 52 gün olarak ödeniyor. Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit ocak, haziran, eylül ve aralık aylarında 13'er günlük tediye olarak yapılıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 13 günlük ücreti karşılığı yaklaşık 915 lira ilave tediye ödemesi yapılırken bu tutar ücret arttıkça yükseliyor. Örneğin 4 bin lira ücret alan bir işçiye bu sürede yapılacak ödeme yaklaşık bin 250 lira oluyor.