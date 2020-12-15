Son dakika | Başkan Erdoğan büyükelçileri kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan büyükelçileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende kabul ediyor.

LÜKSEMBURG

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Angele da Cruz'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Da Cruz, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Da Cruz'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

LETONYA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Vaivars, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Vaivars'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

YÖRESEL KIYAFETLE GELDİ

Büyükelçi Vaivars'ın eşi programa yöresel kıyafetle geldi.

BANGLADEŞ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mannan, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mannan'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.