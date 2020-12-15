ABD'nin haksız yaptırımı Yunanistan'ı sevindirdi

RUSYA'DAN ABD'YE TEPKİ

ABD'nin kararı uluslararası medyada büyük yankı buldu, Reuters ve Associated Press (AP) haberi "ABD'den NATO müttefiki Türkiye'ye Rus hava savunma sistemi satın aldığı için yaptırım' başlığıyla verdi.

ABD'nin yaptırımlarına ikinci tepki Rusya'dan geldi, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Washington yönetiminin 'yasa dışı ve uluslararası kanunlara karşı kibirli bir tutum sergilediğini' belirtti:"ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür. Elbette bu yaklaşım, askeri-teknik iş birliği de dahil olmak üzere, uluslararası arenada sorumlu bir katılımcı olan ABD'nin güvenilirliğine katkı sağlamıyor."

İRAN DA TÜRKİYE'YE DESTEK VERDİ

Türkiye'ye destek veren İran ise, bu sabah açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in mesajında Türkiye ve İran bayrağı ile iki ülkenin el sıkıştığını gösteren bir fotoğraf ve 'komşular önceliğimiz' etiketi vardı:

"ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz. ABD uluslararası hukuku çiğnedi, yaptırımlara bağımlılığını ortaya koydu."