ABD'nin haksız yaptırımı Yunanistan'ı sevindirdi
ABD'nin Türkiye için aldığı yaptırım kararı Rusya ve İran'ın tepkisi çekerken, Yunanistan'ı sevindirdi. Türkiye karşısında AB Liderler Zirvesi'nde hezimete uğrayan Yunanistan, ABD'nin haksız yaptırımıyla avundu.
Türkiye ve ABD arasındaki S-400 füze savunma sistemi krizinde Başkan Donald Trump görev süresinin dolmasına günler kala adım attı, Ankara'yı hedef alan skandal yaptırımlar akşam saatlerinde açıklandı.
ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi yüzünden CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırım uyguladığını duyurdu.
Listede Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile kurumun üç yöneticisi yer alıyor. Karara göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi kullanamayacak.
ABD'nin açıklamasına dakikalar sonra yanıt veren Dışişleri Bakanlığı kararı kınayıp rededdetti, Washington yönetimine karşı yaptırımlarla mukabelede bulunacağını duyurdu.İnternet sitesinde yer alan açıklamada, "ABD'yi, bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" denildi.
RUSYA'DAN ABD'YE TEPKİ
ABD'nin kararı uluslararası medyada büyük yankı buldu, Reuters ve Associated Press (AP) haberi "ABD'den NATO müttefiki Türkiye'ye Rus hava savunma sistemi satın aldığı için yaptırım' başlığıyla verdi.
ABD'nin yaptırımlarına ikinci tepki Rusya'dan geldi, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Washington yönetiminin 'yasa dışı ve uluslararası kanunlara karşı kibirli bir tutum sergilediğini' belirtti:"ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür. Elbette bu yaklaşım, askeri-teknik iş birliği de dahil olmak üzere, uluslararası arenada sorumlu bir katılımcı olan ABD'nin güvenilirliğine katkı sağlamıyor."
İRAN DA TÜRKİYE'YE DESTEK VERDİ
Türkiye'ye destek veren İran ise, bu sabah açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in mesajında Türkiye ve İran bayrağı ile iki ülkenin el sıkıştığını gösteren bir fotoğraf ve 'komşular önceliğimiz' etiketi vardı:
"ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz. ABD uluslararası hukuku çiğnedi, yaptırımlara bağımlılığını ortaya koydu."
YUNANİSTAN SEVİNCE BOĞULDU
ABD'nin yaptırımlarına sevinen ülke ise, beklendiği gibi Yunanistan oldu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, resmi açıklamasında NATO üyesi olan Yunanistan'ın ABD'nin hamlesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.
"ABD'den Türkiye'ye ilk yaptırım" başlığıyla gelişmeyi duyuran Kathimerini gazetesi ise, ABD'li Senatör Chris Van Hollen'in görüşlerini yansıtan bir habere yer verdi.
Demokrat politikacı van Hollen, Ankara'nın Rus üretimi S-400 füze sistemi nedeniyle CAATSA yaptırımlarına hedef olmasından mutlu olduğunu söyledi.
Kathimerini ayrıca, Amerikan Yunan Enstitütüsü (AHI) ve Yunan Amerikan Liderlik Konseyi'nin (HALC) Washington'ın kararını ayrı ayrı açıklama yaparak alkışladığını duyurdu.
Açık açık Yunanistan'ı destekleyen ABD'nin Atina Büyükelçisi Jeffrey Payat ise, bu kez çizgiyi aşan bir adım attı. Atina Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Twitter mesajını retweet etti.
Pompeo, mesajında ABD'nin uyarılarına rağmen Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi edindiğini ve test ettiğini belirtip "Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
Jeffrey Payat, yaz mevsiminde gerçekleşen ABD-Yunanistan askeri tatbikatındaki görüntüleriyle de gündem olmuş ve tepki çekmişti. Büyükelçi Payat, tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'la birlikte izlemişti.
Diplomat Payat ve general Floros'un ABD'ye ait bir C-130 savaş uçağına bindiği fotoğraflar Yunan basını tarafından yayınlanmış, ikili Stolen Cerberus adlı tatbikatı takip etmişti.
Yunan To Vima gazetesi, "Ankara'ya ABD yaptırımları ve Türkler hiddetlendi" başlığıyla verdiği haberde, ABD'nin hamlesinin Avrupa Birliği'nin yaptırımları erteleme kararından yalnızca bir gün sonra geldiğine vurgu yaptı.
Ta Nea gazetesi ise, haberi "ABD yaptırımlarının ardından Ankara'dan misilleme tehdidi" manşetiyle sundu. Rusya'nın yaptığı açıklamayla oyuna dahil olduğunu belirten gazete, Atina'da ise memnuniyet olduğunu aktardı.
Trump yönetiminin kararını haberleştiren Alman Deutsche Welle ise, "ABD'den Türkiye'ye S-400 cezası geldi" başlığını kullandı.
Türkiye ve Rusya arasında 2017 yılında gerçekleşen anlaşmayla, S-400 hava savunma sistemlerinin satışı gerçekleşmiş ve ilk testler bu yıl Eylül ayında yapılmıştı.