İstanbul’da eve kurşun yağdıran saldırgan polisleri tehdit etti: Sizi Doğu’ya sürdürürüm

"BİR SUS DA İŞİMİZİ YAPALIM"

Görevli polis ekiplerine uzun süre direnen ve polis aracına binmeyeceğini söyleyen Bünyamin S. ile konuşan komiser, "Bir sus işimizi yapalım lütfen" dedikten sonra silahlı saldırıya karıştığı iddia edilen alkollü şahıs olayı görüntüleyen basın mensubu için "Şu kameraman arkadaş beni tacizde bulunuyor" deyince polis, "Sen de her şeyden rahatsızsın" diyerek karşılık verdi.