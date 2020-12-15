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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı | YİK'te Bülent Arınç'ın yerine kim gelecek?

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu içinde yer alacak isimler arasında 'ın yerine geçecek isim toplantı sonrasında netleşecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı.

Eski Meclis Başkanı 'ın istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu () ilk kez bugün toplantı yapıyor.

YİK içinde yer alacak isimler arasında Bülent Arınç'ın yerine geçecek isim toplantı sonrasında netleşecek.

BÜLENT ARINÇ'IN YERİNE KİM GELECEK?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın yerine AK Parti Ankara Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ile eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANDI

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