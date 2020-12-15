BÜLENT ARINÇ'IN YERİNE KİM GELECEK?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın yerine AK Parti Ankara Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ile eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın gelmesi bekleniyor.

