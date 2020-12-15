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FETÖ'nün "emniyet mahrem kadın yapılanması"na operasyon: 7 gözaltı

'da, 'nün () "emniyet mahrem kadın yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 kadının FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığını tespit etti.

Kent merkezi ve Sandıklı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.K, N.S, A.Y, M.K, Ş.K, N.S. ve H.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Emniyete götürülen 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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