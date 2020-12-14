Koronavirüs kısıtlamalarını delmek için bazı vatandaşların başvurdukları yöntemler şaşırttı

POLİSLE HUSUMETLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Kendisine alkol testi yapmak isteyen polis memuruyla aynı sokakta oturduğunu ve husumetli olduğunu iddia eden Süvari, aracının çekiciyle otoparka çekilmesini de engellemeye çalıştı.

Süvari, olay yerine eşi F.S.yi çağırdı. Otomobilin çiftin kızının üstüne olduğu, sahibine teslim edilebileceği söylenmesi üzerine çift bir süre polis ekipleriyle tartıştı. Otomobili çekiciye yüklemeye çalışan polis ekiplerine direnip, hakaret ettiği öne sürülen Fuat Süvari, gözaltına alındı.