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Türkiye ve Ukrayna arasında savunma anlaşması! Tarihte bir ilk olacak

Son dakika haberi... ve arasında korvet ve SİHA'lar için üretim ve teknoloji paylaşımı alanında bir dizi anlaşma imzalandı. Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşmalar Savunma Sanayii Başkanı başkanlığındaki Türk heyetinin ziyareti kapsamında imzalandı.

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Giriş Tarihi: 14.12.2020
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Türkiye ve Ukrayna arasında savunma anlaşması! Tarihte bir ilk olacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Savunma Bakanı Andriy Taran, bu projelerle 'de ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için Ukrayna donanmasının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Bunların, Ukrayna ve Türk hükümetlerinin kısa süre önce imzalamış olduğu anlaşma kapsamındaki ilk somut anlaşmalar olduğunu ifade eden Taran, Ukrayna Devlet Başkanı 'nin Türk teknolojileri ve yatırımları sayesinde Ukrayna savunma sanayisinin bir ivme kazanacağını umduğunu hatırlattı.

Demir ise ve Ukrayna'nın savunma alanında pek çok iş birliği alanı olduğunu vurgulayarak, anlaşmalardan pratik etkileşime hızlı geçişin iki taraf için faydalı sonuç vereceğinin altını çizdi.

Ayrıca Ukrayna Savunma Bakanlığının ilk kez savunma alanında doğrudan yabancı ekonomik anlaşmalar imzaladığı belirtildi.

Ekim ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti esnasında, Savunma Sanayii Başkanı ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran arasında savunma sanayi projeleri kapsamında iyi niyet beyanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.

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