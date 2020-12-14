Türkiye ve Ukrayna arasında savunma anlaşması! Tarihte bir ilk olacak

Bunların, Ukrayna ve Türk hükümetlerinin kısa süre önce imzalamış olduğu anlaşma kapsamındaki ilk somut anlaşmalar olduğunu ifade eden Taran, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türk teknolojileri ve yatırımları sayesinde Ukrayna savunma sanayisinin bir ivme kazanacağını umduğunu hatırlattı.

Demir ise Türkiye ve Ukrayna'nın savunma alanında pek çok iş birliği alanı olduğunu vurgulayarak, anlaşmalardan pratik etkileşime hızlı geçişin iki taraf için faydalı sonuç vereceğinin altını çizdi.