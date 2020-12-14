KYK memur alımı ne zaman? 36 ile gerçekleştirilecek 500 personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından personel alımı ilanının yayımlanmasının ardından, başvuruların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyordu. Yayımlanan ilan ile birlikte tüm detaylar belli oldu. Başvuru tarihi ve kimlerin başvuru yapabileceği konusunda ayrıntıları yazımızda ele aldık. Peki, KYK 500 personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? KYK yurt yönetim memuru başvuru şartları nedir?

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK memur alımı başvuruları 28 Aralık 2020 tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri 13 Ocak 2021 tarhinde saat 17:00'de sona erecek. Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden " Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvuru Formu"nu doldurarak yapabilecekler.