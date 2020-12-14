Son dakika: VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM yükseköğrenim burs miktarı ne kadar?

VGM burs sonuçlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2020 burs başvuruları tamamlandı. 15-30 Ekim tarihleri arasında başvuru yapan yükseköğrenim öğrencileri, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. VGM'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelere başlanacağı duyurulmuştu. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM yükseköğrenim burs miktarı ne kadar? İşte cevaplar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak bilinmiyor. VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.