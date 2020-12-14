Bursa'da kendilerini ihbar eden çocuklar polisten böyle kaçtı
Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kendilerini ihbar eden çocukların ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÜNDEM DHA
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Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 10 çocuk, kendilerini ihbar etti.
Çocuklar ihbar üzerine mahalleye gelen polislerin aracını görünce kaçmaya başladı.
Çocukların toplandığı ve polisten kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay anından bir kare