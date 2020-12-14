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Bursa'da kendilerini ihbar eden çocuklar polisten böyle kaçtı

'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kendilerini ihbar eden çocukların ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 10 , kendilerini ihbar etti.

Çocuklar ihbar üzerine mahalleye gelen polislerin aracını görünce kaçmaya başladı.

Çocuklar, kısa sürede gözden kaybolurken sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ekiplerini bölgeye çağıran ve ardından da polisten kaçan çocukların bunu haline getirdiği öğrenildi.

Çocukların toplandığı ve polisten kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay anından bir kare

Bursa'da kendilerini ihbar eden çocuklar polisten böyle kaçtı BURSA'DA KENDİLERİNİ İHBAR EDEN ÇOCUKLAR POLİSTEN BÖYLE KAÇTI

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