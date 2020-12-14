Son dakika: ABD'den yola çıkan LNG gemisi 26 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak
Son dakika haberine göre ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Salem" adlı LNG gemisinin 26 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor. Bermuda bandıralı gemi 2015'te inşa edilmişti.
GÜNDEM AA
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 10 Aralık'ta Freeport Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Bahamalar açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 154 bin 948 metreküp kapasiteli geminin, 26 Aralık'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bermuda bandıralı gemi 2015'te inşa edilmişti.