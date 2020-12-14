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Son dakika: ABD'den yola çıkan LNG gemisi 26 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

Son dakika haberine göre 'nin 'ndan yola çıkan "Gaslog Salem" adlı gemisinin 'ta 'de olması bekleniyor. Bermuda bandıralı gemi 2015'te inşa edilmişti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Son dakika: ABD'den yola çıkan LNG gemisi 26 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 10 Aralık'ta Freeport Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Bahamalar açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 154 bin 948 metreküp kapasiteli geminin, 26 Aralık'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bandıralı gemi 2015'te inşa edilmişti.

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