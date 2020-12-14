Prof. Dr. Serkan Topaloğlu: Onay alan her aşıya güvenilmeli



Aşı çalışmalarının tamamı, ülkemizdekiler de dahil olmak üzere, bilimsel kurallara uygun bir şekilde yürütülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği normlar çerçevesinde belirli standartlara ve çok sıkı denetim kurallarına tabidir. Dolayısıyla aşı çalışmaları ülkeler bazında değil, firmaların güvenliğine göre değerlendirilmelidir. Yöntemler arasında doğal olarak farklılıklar vardır. Ama hepsinin günümüz teknolojisine uygun, bilimsel temellere ve kanıtlara dayalı çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz. Aşı ile ilgili görüşmelerin olduğu Çin merkezli biyoteknoloji firması domuz gribi aşısının dünyadaki ilk üreticisi olan, bunun dışında hepatit A, influenza, çocuk felci, zatürre, su çiçeği gibi aşıları yıllardır üreten, dünyaya sunan ve bu anlamda hem güvenli olması hem de gerekli tecrübe açısından yetkinliğini kanıtlamış bir firma. Koronavirüs aşısı için kullanmış oldukları yöntem yıllardır bildiğimiz etkin ve güvenilir inaktif aşı yöntemidir. Çok geniş popülasyonlar üzerinde bu aşılar deneniyor ve bu çalışmaların sonuçları şeffaf olarak tüm dünya ile paylaşılıyor. Güvenlik ve etkinlik kriterlerini karşılayan ve ülkemizin sağlık otoritesi tarafından onaylanan her aşıya vatandaşlarımız güvenebilir. Ülkemizde de Faz 3 çalışmasının erken sonuçları açıklandıktan ve yapılacak güvenlik testlerini geçtikten sonra Bakanlığımız aşıyı halkımıza ücretsiz olarak ulaştıracaktır.