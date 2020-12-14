Hakkari terörle anılmıyor! İşte 'oh' dedirten yatırımlar





TERÖR YOK RAFTİNG VE KAYAK VAR

Terör örgütü PKK'dan temizlenen Hakkari su sporlarıyla da adından söz ettiriyor. Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2'nci ayak yarışları, 'Hakkari'de Hayat Var' sloganı ile 25-30 Ekim tarihlerinde Hakkari'de gerçekleştirildi. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki pistin uzunlugu ise çalışmalarla 3 bin 500 metreye çıkarıldı.

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