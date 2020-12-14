Hakkari terörle anılmıyor! İşte 'oh' dedirten yatırımlar
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis'te yaptığı konuşmada HDP'li vekillere yönelik "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor" sözleri, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde devletin yaptığı yatırımlara dikkat çekti. Kayyum belediyelerin hizmetleriyle büyük bir değişimin yaşandığı Hakkari, artık terörle değil, sosyal aktiviteler ve yatırımlarla adından söz ettiriyor.
Hakkari Yüksekova ilçesinin İpekyolu üzerinde yapımına başlayan 5 yıldızlı otelin yapımı sürüyor. Merga Bütan Kayak Merkezi'ne İran, Irak ve il dışından gelen sporcuları için 4 yıldız bir otel yapılıyor.
MODERN KONUTLAR
Yüksekova'da 2016'daki hendek olaylarında evleri yıkılan vatandaşlara TOKİ tarafından 3 bin 64 adet konut yapıldı. Doğalgaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, iş yeri ve okul ile modern standartlarda konutlardan bin 256'sı hak sahiplerine teslim edildi.
ORGANİZE SANAYİ
Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi yakınında 145 dönüm alanda kurulması planlanan organize sanayi bölgesi için zemin etüt çalışması başlatıldı.
24 SAAT SU
İçme suyu sıkıntısı çözüldü. Halk yıllardır özlemle beklediği hizmetlere kavuşmaya başladı. Golan ve Berçelan bölgelerinde başlatılan içme suyu çalışması tamamlandı. Artık Hakkari'de 24 saat içme suyu hizmeti veriliyor.
DOĞALGAZ
Hakkari'de 3 bin rakımın üzerindeki dağlar ile zorlu arazilerden geçirilerek kente ulaştırılan boru hattı ile evlere doğalgaz verilmeye başladı.
ANJİYO ÜNİTESİ
Anjiyo ünitesi olmayan tek il olan Hakkari bu yıl anjiyo ünitesine kavuştu.
İKİ YILDA 25 OKUL
Hakkari'nin modern eğitim kurumlarına kavuşması amacıyla başlatılan dev projelere imza atıldı. Hakkari genelinde iki yılda 25 okul tamamlandı. Terörden zarar gören okulların yerine yenileri inşa edildi. Sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği spor salonları, uygun barınma ortamları hazırlamak için çalışmalar başlatıldı. Terörden zarar gören diğer kamu binalarında da yapım ve onarım çalışmaları yapıldı.
TERÖR YOK RAFTİNG VE KAYAK VAR
Terör örgütü PKK'dan temizlenen Hakkari su sporlarıyla da adından söz ettiriyor. Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 2'nci ayak yarışları, 'Hakkari'de Hayat Var' sloganı ile 25-30 Ekim tarihlerinde Hakkari'de gerçekleştirildi. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki pistin uzunlugu ise çalışmalarla 3 bin 500 metreye çıkarıldı.