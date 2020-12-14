ABD basınından Türkiye'nin 'İran ajanları' operasyonuna övgü

"MİT GİZEMİ ÇÖZDÜ"

Washington Post, MİT'in Chaab'ın kayboluşunun arkasındaki gizemi hızlıca çözdüğünü belirtti. Haberde, MİT'in, Chaab'ın Saberin S adlı bir kadın tarafından Türkiye'ye çekildiği, onunla buluşmaya gittiğinde uyuşturulduğu ve ardından İran'a kaçırıldığını belirterek tüm sürecin İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti tarafından yönetildiğini tespit ettiği belirtildi. Gazete MİT'in, İran istihbaratıyla bağlantılı Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişiyi tespit ederek gözaltına alındığını aktardı.