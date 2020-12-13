Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada birinci sıradayız!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri çerçevesinde TBMM'de yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca "100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatağı oranıyla (%40.3) dünyada 1. sıradayız. TÜRKİYE İLE GURUR DUYUN!" ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri kapsamında TBMM'de yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
DÜNYADA BİRİNCİYİZ! TÜRKİYE İLE GURUR DUYUN
Bakan Koca paylaşımında "100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatağı oranıyla (%40.3) dünyada 1. sıradayız. TÜRKİYE İLE GURUR DUYUN!" ifadelerini kullandı.