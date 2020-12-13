13 Aralık 2020, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada birinci sıradayız!

TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri çerçevesinde TBMM'de yaptığı konuşmayı hesabından paylaştı. Bakan Koca "100 bin kişiye düşen yatağı oranıyla (%40.3) dünyada 1. sıradayız. TÜRKİYE İLE GURUR DUYUN!" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri kapsamında TBMM'de yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

DÜNYADA BİRİNCİYİZ! TÜRKİYE İLE GURUR DUYUN

Bakan Koca paylaşımında "100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatağı oranıyla (%40.3) dünyada 1. sıradayız. TÜRKİYE İLE GURUR DUYUN!" ifadelerini kullandı.

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