Kadın terörist örgütün içler acısı durumunu anlattı!





EYLEM YAPAMIYORUZ

Dicle'nin sağlık durumu hiç iyi değil. Her iki kulağı duymuyor, yürüyemiyor, biraz kendini zorladı mı hemen düşüyor. Kimsenin umurunda değil. Bölgedeki sayı azlığından dolayı eylemsellik boyutunda da sorunlar oluyor. Son dönemde kadın grubu olarak eylemlere bazı ön yerlere gidemiyoruz. Asker her tarafı tutmuş. Ekmek pişirmek için ateş bile yakamıyoruz.