1 milyon liralık şantaj davası! Aralarında çok ünlü isimler de var

Sapmaz şikâyetinden vazgeçince, Arıkan beraat etti. Beraat sonrası iş insanı Ümit Arıkan, Sapmaz'ın kendisine Murat Hazinedar aracılığıyla şantaj yaparak 1 milyon lira istediği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Arıkan'ın şikayeti sonrası Neşe Sapmaz ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan Hazinedar "Maçta Ümit Bey'e 'Neşe senden 1 milyon lira istiyor' gibi bir söylemim olmadı" diye konuştu.