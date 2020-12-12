Mehmetçik teker teker temizliyor: Bakan Soylu ülke içindeki terörist sayısını açıkladı
Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurt içindeki terörist sayısının 320'ye indiğini açıkladı. Soylu "PKK'ya her ne şekilde olursa olsun destek veren hiçbir kişi ve kuruma göz açtırılmadığını" da belirtti.Soylu ayrıca "Beni kızdırmayın. PKK terör örgütü köye gitti, erkekleri evden çıkartıp kadınlara tecavüz etti.. Alçaklar, Beni konuşturmayın."ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör örgütü PKK'ya her ne şekilde olursa olsun destek veren hiçbir kişi ve kuruma göz açtırılmadığını söyledi.
GÖZ UMMUYORUZ!
Bakan Soylu açıklamasında "Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz." ifadelerini kullandı.
TERÖRİST SAYISI 320'NİN ALTINA İNDİ!
Bakan Soylu ayrıca dağdaki terörist sayısının 320'nin altına indiğini dile getirdi.
"TERÖRE ÇALIŞANLARA GÖZ YUMMUYORUZ"
Soylu'nun açıklamaları şöyle: "Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz."
"TERÖRİSTE TERÖRİST DİYORUZ"
"Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz; İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz."
"TERÖRLE MÜCADELEMİZ, EMPERYALİZME DE KARŞIDIR"
"Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir."
"ALÇAKLAR, BENİ KONUŞTURMAYIN"
"Beni kızdırmayın. PKK terör örgütü köye gitti, erkekleri evden çıkartıp kadınlara tecavüz etti. ALÇAKLAR, Beni konuşturmayın."