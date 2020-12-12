Mehmetçik teker teker temizliyor: Bakan Soylu ülke içindeki terörist sayısını açıkladı

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ, EMPERYALİZME DE KARŞIDIR"

"Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir."

"ALÇAKLAR, BENİ KONUŞTURMAYIN"

"Beni kızdırmayın. PKK terör örgütü köye gitti, erkekleri evden çıkartıp kadınlara tecavüz etti. ALÇAKLAR, Beni konuşturmayın."