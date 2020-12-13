Şehitlere tahammül edemeyen CHP'li belediyenin hadsizliğini SABAH, 29 Kasım'da gündeme getirerek kamuoyu ile paylaşmıştı. Haber sonrası gelen tepkilerin ardından ilk icraat olarak tabelayı kaldıran belediye yönetiminin, tabelaları eski yerine taktığı görüldü. 15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın annesi ve aynı zamanda 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri, Terör Mağdurları Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kılınç, tabelaların yerine takılmasına sevindiğini belirterek, "Buradaki tabela '15 Temmuz gecesini unutmayacağız ve unutturmayacağız' anlamında konulmuştu. Herkesin saygı duyması gerekiyor. Uzun süre yerine konulmaması bizi üzdü fakat şimdi mutluyuz" diye konuştu.

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