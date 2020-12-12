Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."