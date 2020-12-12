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Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre ve 'in koordineli çalışması sonucu 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."

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