20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında artış görülünce bazı tedbirler uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede kısıtlamaya ilişkin detaylar açıklandı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı dışarı saat kaçta çıkabilir? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte cevaplar...

20 YAŞ ALTI SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİR?

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 20 yaş altı gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.