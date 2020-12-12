20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı dışarı saat kaçta çıkabilir? Cezası ne kadar?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençler için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Hafta içi belirli saatlerde dışarı çıkabilen gençler, kısıtlamanın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı dışarı saat kaçta çıkabilir? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte haberin detayları...
20 yaş altı sokağa çıkma saatleri nedir? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında artış görülünce bazı tedbirler uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede kısıtlamaya ilişkin detaylar açıklandı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı dışarı saat kaçta çıkabilir? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte cevaplar...
20 YAŞ ALTI SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİR?
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 20 yaş altı gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
20 YAŞ ALTI HAFTA SONU DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
Hafta sonu kısıtlaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar dahil olmak üzere tüm vatandaşları kapsıyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
20 yaş altı bireyler için uygulanan sokağa çıkma yasağının hangi tarihte biteceği henüz açıklanmadı.
Vaka sayıları düştükten sonra durumun Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
MASKE TAKMAMA VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Maske takmamanın cezası 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamanın cezası ise 3.150 lira olarak uygulanıyor.
Söz konusu cezaların 15 gün içinde tebliğ eden makama ödenmesi halinde, yüzde 25 indirim hakkı bulunuyor. Yine tebliğden itibaren 1 ay içinde tebliğ eden makamdan taksit talebinde bulunulabiliyor. Taksit kararı, ilgili makamın takdiriyle uygulanabiliyor.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL VE MASKE TAKMAMA CEZALARI YAPILANDIRILACAK MI?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kesilen maske takmama ve yasakken sokağa çıkma cezalarının yapılandırılıp yapılandırılmayacağına ilişkin sorulara yanıt geldi. Başkanlık yaptığı açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kaynaklı maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları gibi idari para cezaları, yapılandırma kanunu kapsamına dahil değildir." bilgisini paylaştı.