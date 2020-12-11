11 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberine göre , 'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde terör örgütü 'ya ait çok miktarda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 11.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Operasyonda Hakurk ve Avaşin bölgelerinde komandolarca ele geçirilen AT-4 tanksavar silahı, 6 antipersonel mayını, 14 RPG-7 roketatar mühimmatı, roket başlığı, 5 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek, AT-5 güdümlü tanksavar silahı füze lançeri, çok namlulu roketatar mühimmatı, 88 doçka uçaksavar mühimmatı, 3 jeneratör, 8 bidon yakıt ve muhtelif yaşam malzemelerinin imha edildiği kaydedildi.





GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA