Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta soruları yanıtladı

SORU-CEVAP

6'lı platformdan bahsettiniz. Sayın Aliyev'in önerisiydi. Siz de destekleyen mesajlar verdiniz. Ermenistan'a yönelik de bir çağrınız var. Rusya'nın yaklaşımı ne bu konuda? Sayın Putin'le görüştünüz mü?

Sayın Putin buna olumlu yaklaşıyor. Aramızdaki telefon görüşmesinde, benim kanaatimin ne olacağını sordu. Ben de "Sayın İlham Aliyev buna olumlu yaklaştıktan sonra benim açımdan da buna olumlu yaklaşmak önemlidir" dedim. Hatta burada Gürcistan da gündeme geldi. "Bu çalışmayı olgunlaştıralım" dedik. Kendilerine, buradaki basın toplantısında da ifade ettiğim gibi, "Eğer Ermenistan bu süreci olumlu istikamette geliştirecek olursa, biz kapalı olan kapılarımızı da Ermenistan'a açarız. Çünkü bizim tek derdimiz, özellikle halklar arasındaki bölgesel barışa bir destek sağlamaktır. Burada da biz bölgesel barışı düşünüyorsak, bunu ele alıyorsak ve bu 6'lı platform bunu getirecekse, bize düşen görev de zaten bu kapıları açmaktır. Türkiye bu olgunluğa erişmiş bir ülkedir. Bizim siyaset anlayışımızda da bu zaten vardır" dedik. Sayın Putin de bundan çok çok memnun oldu. İlham Aliyev kardeşimiz de "Siz ne derseniz ben ona uyarım" dedi. Bu şekilde mutabık kaldık.

Dağlık Karabağ'da yaklaşık 30 yıldır süren bir işgal var. Bu işgal sonlanır sonlanmaz Fransa Parlamentosu'ndan "Dağlık Karabağ'daki sözde yönetimi tanıma kararı" çıktı. Fransa'nın tavrını nasıl yorumlarsınız? Fransa bölgede ne istiyor?

Çok açık ve net konuşacağım; Minsk Üçlüsü içerisinde dönem başkanlığını yürüten Macron'un bu sürece olumlu bir katkısı maalesef hiç olmadı. Burada da ne yazık ki Fransa'nın Cumhurbaşkanı olarak hakikaten acemice tavırlar içerisinde. Çok acemice attığı adımlar sebebiyle de şu anda burada her şeyi birbirine kattı.

Dikkat ediyorum; Macron'un siyasi yaşamında her yerden bir şeyler elde etme veya çıkarma gayreti var. Bakıyorsunuz; Lübnan'da her taraf yanmış yıkılmış, Macron Lübnan'a oradan talimatlar veriyor, oradan iş çıkarmaya çalışıyor. Yani hep durumdan vazife çıkarma gibi bir gayret içerisinde. Ne oldu? Halk Lübnan'dan bunu adeta kovdu. Aynı şeyi darbeci Hafter'in yanında yer almak suretiyle Libya'da yaptı. Bir Berlin Konferansı yaşandı. Darbeci Hafter'i Birleşmiş Milletler tanımıyor ama sen onun yanında yer alıyorsun! Sen demokrasiden yana mısın, darbelerden yana mısın? Öbür tarafta ise meşruiyeti olan bir Serrac var. Senin Serrac'ın yanında yer alman lazım. Ama almadı. Orada durumdan vazife çıkarmak suretiyle bizimle dalaşmaya başladı. Orada bizim bir sivil gemimize saldırma ve bu sivil gemimize bir suç isnat etme yoluna gitti. Halbuki hiç alakası yok. Ama "Oradan ben nasıl Türkiye'ye bir çamur atarım?" hesabı yaptı. Her şey ortaya konuldu, açıklandı ama o buna rağmen çeşitli ülkelerle irtibatlar kurarak oradan bize çamur atmaya kalkıştı. Tutmadı tabi. Yani Macron böyle bir karakter.

Dolayısıyla şu anda Azerbaycan'la ilgili attığı adımlarda da hesapları burada da tutmadı. Özellikle Sayın Aliyev buradaki duruşuyla Macron'un hesaplarını alt üst etti. Bunun zararı kime olacak? Fransa'ya olacak. Niye? Fransa bugüne kadar attığı adımlarla ilgili, örneğin çeşitli anlaşmalar vesaire dışında, belki Azerbaycan-Fransa ilişkilerini bitirmiş olacak. Siyasi acemilik budur. Siyasetin acemiliği budur. Macron da bir siyaset acemisidir. Zaten şu andaki tüm kamuoyu araştırmalarında da kendisini bitirmiş durumdadır.