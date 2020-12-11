Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ, Denizli'deki korona virüs vakalarında son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ, Denizli valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla online görüşerek durum değerlendirmesi yaptıklarını açıkladı. Bakan Koca, 4 ildeki vaka sayısılarındaki son durumu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ, Denizli valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla online görüşerek durum değerlendirmesi yaptıklarını açıkladı.
Bakan Koca, 4 ildeki vaka sayısılarındaki son durumu paylaştı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla çevrim içi görüşerek, durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.
"Gaziantep'te günlük vaka sayısı yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de yüzde 25 düştü." ifadesini kullanan Koca, şunları kaydetti:
"Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor. Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor. Yerel ilave tedbirleri daha hızlı ve daha kararlı uygulandıkça, daha olumlu sonuç almamamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız."