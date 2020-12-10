Koronavirüs aşısı mRNA'nın yan etkileri ortaya çıktı

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların oldukça hızlı bir şekilde piyasaya sürülmeye hazır hale gelmesi akıllara 'Aşıların yan etkileri var mı?' sorusunu getirdi. Tüm dünyayı etkileyen yeni koronavirüs salgını ile birlikte çok kısa sürede aşı üretilmesine tanık olduk. Şimdiye kadar yaklaşık 20 yıllık çalışmaların ardından üretilen bir aşının yeterince etkili ve güvenli olabileceğini düşünüyorduk.

Pandemi bize o kadar vakit tanımadı. Geldiğimiz noktada karşımızda farklı aşı seçenekleri var. Bu aşılar hakkında etkinlikleri bir yana, ne kadar güvenli oldukları en çok merak edilen konu.