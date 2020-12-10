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Emniyetten "WhatsApp yoluyla doğrulama" dolandırıcılığı uyarısı

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı 'dan, " yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Emniyetten WhatsApp yoluyla doğrulama dolandırıcılığı uyarısı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından örnek dolandırıcılık yazışmasına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir sosyal medya platformu, sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez. Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz."

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