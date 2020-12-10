AVM'lerde yeni dönem başlıyor! Bu görüntü tarihe karışacak

Danışmada sırayı beklemekten cihazın daha pratik olduğunu anlatan bir başka vatandaş ise "Telefonumuzdaki kodu okutarak geçmek daha güvenli oldu. Bence güzel ve iyi bir uygulama oldu" diye konuştu. 65 yaş üstü olduğunu ve belli saatlerde dışarıya çıktığını anlatan Özen Çınar da Böyle bir cihazla daha önce karşılaşmamıştım ancak bu uygulamayı doğru buldum" ifadelerini kullandı.