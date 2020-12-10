10 Aralık 2020, Perşembe
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle devam eden hakkında açıklama yaptı. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapılan canlı ders sayısının 3 milyona yaklaştığını duyurdu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,sosyal medya hesabından koronavirüs salgını nedeniyle yürütülen uzaktan eğitime ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimde, günde yaklaşık 3 milyon canlı ders var. Sistemde yavaşlama olmaması için bazı dersler erken, bazıları daha geç saatlerde. Günlük yaşamınızı kimi zaman aksatsa da derslere büyük ölçüde özenle devam ediyorsunuz ve bu bizim için çok değerli. Teşekkür ederim."

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