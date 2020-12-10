Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde uyuşturucu sevkiyatı skandalı! Recep Koyuncu suç makinesi çıktı!

SUÇ DOSYASINDA 'CİNSEL TACİZ' DE VAR 'KADINA ŞİDDETTE'

Belediye şirketinde şef olan Recep Koyuncu'nun, 2012 yılından itibaren fuhuşa teşvik etmek, kadına şiddet, cinsel taciz, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama gibi kayıtlarının olmasına rağmen işe alındığı ortaya çıktı.

VATANDAŞLARDAN, MANSUR'A TWİTTER ÜZERİNDEN TEPKİ

Gözaltına alınan Recep Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, vatandaşlar zanlının yakalanmasının ardından #MansurunTorbacısı twitter hastagi ile olaya tepki gösterdi. Türkiye'de en çok konuşulan listede birinci sıraya yerleşen Koyuncu hakkında binlerce tepki mesajı yayınlandı.