Zanlının sokağa çıkma yasağında bu kart ile rahatça gezebildiği öğrenildi. CHP'li Mansur Yavaş döneminde işe başlayan ve şef olarak görevine devam eden R.K.'nın uyuşturucu madde ticareti yapma, Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi farklı suçlardan 19 adet suç kaydının olduğunu ortaya çıktı.

İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olay ile bağlantısı olan E.Y ve Y.İ de Sincan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.