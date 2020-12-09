Trabzon'da koronavirüsü böyle bulaştırdı! Filyasyon ekipleri de şaşkın





'ASIL TEHLİKE EVLERDE'



Bulaş riskinin evlerde aile üyeleri ve akrabalar arasında fazla olduğunu kaydeden Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Bakanlığın açıklamış olduğu rakamlardan sonra Trabzon'da son 2 gündür biraz iyileşme var. Ama biraz rahatlama oldu diye rehavete kapılmamak gerekiyor. Cadde ve sokaklar önemli tabi ki. Oralarda belli seviyelere kadar geldik. Ama böyle oldu diye sokaklarda kalabalıkları oluşturmamak gerekiyor. Onun dışında evlerde, ziyaretler, taziyeler, kadınlar arasında olan günler bizim en çok korktuğumuz topluluk durumları. Sokaklardan daha önemli olan aslında oralar. Sokaklarda herkes birbirini uyarıyor ama toplanma merkezi haline dönen evlerde kimse kimseyi uyarmıyor, 'nasılsa biz bizeyiz' diyerek kurallara uyulmuyor. Asıl tehlike evlerde. Evlere gelen ziyaretçiler ve eve gelip giden aile üyeleri de evde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalılar. Aile üyeleri arasında birbirlerine virüs taşıma bir şekilde gerçekleşiyor. Biz sağlık görevlileri gücümüzün üzerinde efor ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Yılmak yok, yorulmak yok ama halkın da duyarlı olduğunu, bu konularda yanımızda olduğunu ve kendilerini de koruduğunu duymak istiyoruz" diye konuştu.