Almanya Türkiye'ye destek verdi Yunanistan'dan istifa geldi
Yunan medyası ve Atina hükümetinin Türkiye hakkındaki iftiralarına rağmen Alman'ya Ankara'yı destekledi. AB Liderler Zirvesi öncesinde yaşanan sıcak gelişmelerden dolayı, Yunan-Alman Sanayi ve Ticaret Odası başkanı istifa etti.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarına göz dikerek kışkırtıcı hamlelerde bulunan Yunanistan, AB'den yaptırım istemişti. İspanya, İtalya, Macaristan, Polonya ve Malta'nın ardından Almanya'nın da Türkiye destek vermesi Yunanistan'ı ortada bıraktı.
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları zirvesinin ardından Perşembe ve Cuma günü gerçekleşecek liderler zirvesi bekleniyor.
Türkiye ile ilişkilerin masaya yatırılacağı zirve öncesinde Yunanistan'da büyük bir hayal kırıklığı var. Kathimerini gazetesi, dışişleri bakanları zirvesinde Yunanistan'ın önerilerine en yoğun direnişin Almanya'dan geldiğini yazdı.
Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıkan Almanya'ya İtalya, İspanya, Malta, Polonya ve Macaristan destek verdi.
İSTİFA ETTİ
Almanya'nın Türkiye'nin yanında durması Atina'da büyük tepki çekerken, bir istifa haberi de geldi.
Yunan-Alman Sanayi ve Ticaret Odası başkanı Michalis Mailis, 12 yıldır yürüttüğü görevden istifa ettiğini duyurdu. 30 yılı aşkın süredir organizasyonda yer alan Mailis'in dedesi, Yunan-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın kurucusu.
Kathimerini, Mailis'in Berlin yönetiminin yaptırımların önüne geçtiği ve silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle istifa ettiğini aktarıyor.