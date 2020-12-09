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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Korona aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çin SinoVac Kovid-19 aşısı ne zaman yapılacak? Son dakika: Korona aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çin SinoVac Kovid-19 aşısı ne zaman yapılacak? Son dakika... Aşı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Dünyada yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında önemli mesafeler kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin sözleşme yaptığı aşının ilk kısmının Türkiye'ye geliş tarihini açıkladı. Milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan korona aşısı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, korona aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çin SinoVac Kovid-19 aşısı ne zaman yapılacak? İşte aşı hakkında son gelişmeler... Giriş Tarihi: 09.12.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 13:24
Son dakika... Korona aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Farklı aşı çalışmalarını yakından takip eden Türkiye, Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği bir "inaktif" virüs aşısının temini için sözleşme imzaladı. Salgından çıkışın umudu olan aşı çalışmalarında önemli mesafeler kaydedildi. Türkiye'de aşının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, korona aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çin SinoVac Kovid-19 aşısı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KORONA AŞISI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?
Sözleşme yapılan Çinli SinoVac firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi bekleniyor.
AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
TİTCK Laboratuvarları tarafından yapılacak incelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması ve Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Bunların ardından ortaya çıkacak veriler TİTCK tarafından değerlendirilecek ve Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecek.
BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AŞI AÇIKLASI
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gelecek günlerde Türkiye'de uygulanmaya başlanması planlanan aşının nitelikleri, etkisi ve diğer aşı çalışmalarıyla ilgili AA'nın sorularını şöyle yanıtladı:
Soru: Kaç çeşit aşı türü var?
Canlı ve ölü (inaktif) aşılar var. Bazı mikroorganizmaları tembelleştirebiliyor, bazılarını zayıflatabiliyoruz. Böyle olunca hastalık yapabilme kapasiteleri azalıyor. Daha doğrusu tamamen ortadan kalkıyor ya da yaşamını devam ettirebiliyor. Nerede devam ettirebiliyor? Uygun bir ortamda. Ortam bozulduğu zaman da kendi kendine ölebiliyorlar. Bunlar canlı aşılardır.