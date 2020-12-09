Son dakika | IKBY Başbakanı Mesrur Barzani: PKK Sincar'dan çekilmedi! Kıyafet değiştirip dağa çekildiler

Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzalamıştı. Bunun ardından Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay gönderdi. Anlaşmanın uygulanmaya başlandığını bildiren merkezi yönetim yetkilileri bu hafta içinde yaptıkları açıklamalarla Irak güçlerinin Sincar'a konuşlandığını ve tüm silahlı yapıların (PKK) Sincar'ı terk ettiğini duyurdu.

VARLIĞI DEVAM EDİYOR

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar ilçe sorumlusu Kadir Kaçak ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın Sincar ilçe merkezi ve Sincar Dağı'ndaki varlığının devam ettiğini belirtti. "Bazı noktaları BM'ye göstermek için boşaltılar, ancak bu bir tiyatrodur ve doğru değildir" diyen Kaçak, terör örgütünün, Sincar'a gelen Irak güçlerine karıştığına ve anlaşmayı yerine getirmediğine dikkat çekti.

'SİNCAR'DA KALALIM' ÖNERİSİ

Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna konuşan Sincar'daki PKK/YBŞ'nin sözde sorumlularından Halil Murad ise kendilerine bağlı teröristlerin Sincar'ın güvenliğini sağlayacak Irak merkezi hükümetinin güçlerine bağlanmasını talep ettiğini söyledi. Bunun 700 kişilik bir grup olduğu belirtildi.

DENETİM BOŞLUĞU VAR

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) Sincar'daki gelişmelerle ilgili bilgi veren güvenlik uzmanları, Sincar anlaşmasının uygulanması için tarafsız bir denetim mekanizması oluşturulması gerektiği görüşünü dile getirdi. Anlaşmaya dahil olan iki taraf arasında ortak komitenin denetimleri nasıl yapacağı düzenlemesinin yeterli olmadığını belirten uzmanlar, örgütün uzun süredir bölgeyi hakimiyeti altında tuttuğuna vurgu yaptı. Güvenlik uzmanları, anlaşma maddelerinin yerine getirilmesi konusunda ciddi ve tarafsız bir denetime ihtiyaç olduğunu ifade etti.