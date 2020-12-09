Son dakika | İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 4 PKK'lı teslim oldu
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin hız kazandığı belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin hız kazandığı belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri bildirilen açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 230'a yükseldi" ifadesine yer verildi.