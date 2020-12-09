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SON DAKİKA HABERİ | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş açıklama: O dönemler geride kalmıştır!

Son dakika haberi... "Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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SON DAKİKA HABERİ | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den flaş açıklama: O dönemler geride kalmıştır!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır." açıklamasını yaptı.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

'İnsan Hakları Eylem Planı' için Adalet Bakanı Gül, "Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla bu belgeyi hazırlıyoruz." dedi.

HUKUK REFORMU

Adalet Bakanı Gül, hukuk reformuna ilişkin, "Yakın zamanda insan hakları eylem planını açıklayacağız. 83 milyon insanımızın kendini dışarda hissetmeyeceği reformlar yaptık, yapmaya devam edeceğiz." mesajını verdi.

"TÜRKİYE'DE TUTUKLU ORANI YÜZDE 16'YA İNMİŞTİR"

Bakan Gül, "Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Tutuklamaya başvurulmasının gerekli olduğu durumlarda da bu karar ölçülü ve orantılı şekilde tatbik edilmelidir. 2002 yılında tutuklu oranı yüzde 41 iken; Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de tutuklu oranı yüzde 16'ya inmiştir." dedi.

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