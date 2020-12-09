09 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Gelir İdaresi Başkanlığı "Şehit Babasına Vergi Borcu Nedeniyle Hapis Cezası" haberini yalanladı

Son dakika: Gelir İdaresi Başkanlığı "Şehit Babasına Vergi Borcu Nedeniyle Hapis Cezası" haberini yalanladı

muhalif kuruluşlarının ortaya attığı yalan hakkında, "' Babasına Vergi Borcu Nedeniyle Hapis Cezası' Başlıklı Haber Tamamen Yanlış Olup Kamuoyunu Yanıltıcı Bilgiler İçermektedir.” açıklamasında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Gelir İdaresi Başkanlığı Şehit Babasına Vergi Borcu Nedeniyle Hapis Cezası haberini yalanladı

sitesinden yapılan yazılı açıklamada, muhalif Sözcü ve Cumhuriyet'in sitesi ve sosyal hesaplarında yer alan "Şehit Babasına Vergi Borcu Nedeniyle Hapis Cezası" haberlerini yalanladı.

GELİR BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

8.12.2020 tarihinde bazı internet siteleri ile gazete haberlerinde yer alan "Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası" başlıklı haber tamamen yanlış ve yanıltıcı bilgiler içermektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mevcut hukuk sistemimizde vergi borçlarının süresinde ödenmemesi nedeniyle hapis cezası uygulanacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Dolayısıyla söz konusu mecralarda yayınlanan haberler, tamamen konuyu saptırmaya, toplum nezdinde kimliğinin kullanılması suretiyle vergi idaresine karşı olumsuz algı yaratmaya yöneliktir.

Haber yapılan konu vergi borcuna yönelik bir husus olmayıp bir ceza davasıdır ve Yargıtay tarafından onaylanılarak infaz aşamasına geldiği görülmektedir.

Tüm hukuk sistemleri suç ve cezaları kanunlarda tanımlamaktadır. Hukuk sistemimizde vergi kaçakçılığı suçlarının cezalandırılmasına yönelik kanuni düzenlemeler yer almakta ve bu suçlara yönelik yargılama süreci ile Ceza Muhakemeleri Kanununa göre yürütülmektedir.

Başkanlık olarak tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Aziz hatıraları sürekli kalplerimizde olan şehitlerimizin bu tür asılsız ve kasıtlı haberlerle gündeme getirilmesinin derin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Şırnak'tan acı haber! Bir Mehmetçik şehit oldu ŞIRNAK'TAN ACI HABER! BİR MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA