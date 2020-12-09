Haber yapılan konu vergi borcuna yönelik bir husus olmayıp bir ceza davasıdır ve Yargıtay tarafından onaylanılarak infaz aşamasına geldiği görülmektedir.

Tüm hukuk sistemleri suç ve cezaları kanunlarda tanımlamaktadır. Hukuk sistemimizde vergi kaçakçılığı suçlarının cezalandırılmasına yönelik kanuni düzenlemeler yer almakta ve bu suçlara yönelik yargılama süreci Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanununa göre yürütülmektedir.

Başkanlık olarak tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Aziz hatıraları sürekli kalplerimizde olan şehitlerimizin bu tür asılsız ve kasıtlı haberlerle gündeme getirilmesinin derin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz.