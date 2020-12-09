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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

"DHKP-C'li avukat , 'den kaçmaya çalışırken biri 'lı 3 kaçakçısıyla yakalandı." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekipleri; DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı.

İŞTE ELE GEÇENLER...

Ünsal'ın yakalandığı araçta yapılan aramada; Meriç Nehrinden geçmek için kullanılacak 1 adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti.

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