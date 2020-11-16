16 Kasım 2020, Pazartesi
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Şırnak'tan acı haber! Bir Mehmetçik şehit oldu

'ndan yapılan açıklamada, '' /’de sınır hattında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği ’nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.'' ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.11.2020
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Şırnak'tan acı haber! Bir Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Şırnak /Silopi'de Irak sınır hattında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.'' ifadeleri kullanıldı.

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