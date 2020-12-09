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Koronavirüs aşısı kimlere yapılmamalı? Son dakika koronavirüs aşısı duyurusu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün aşısı bulundu. Türk mucitlerin bulduğu hakkında her gün yeni açıklamalar geliyor. Koronavirüs aşısının kimlere vurulmamasi gerektiği de belli oldu. Peki koronavirüs aşısı kimlere, neden yapılmamalı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2020
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Koronavirüs aşısı kimlere yapılmamalı? Son dakika koronavirüs aşısı duyurusu

hakkında İngiltere'den flaş bir açıklama geldi. Koronavirüs aşısının kimlere vurulmaması gerektiği belli oldu.

İNGİLTERE'DEN ÖNEMLİ UYARI

İngiltere'de ilaç düzenleme kurumu, Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının önemli alerjik reaksiyon geçmişi olanlara yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Başkanı June Raine, yaptığı açıklamada, "Geçen akşam, alerjik reaksiyonlarla ilgili iki vaka raporunu inceledik. Kapsamlı klinik denemelerde bunun görülmediğini biliyoruz." dedi.

İLGİLİ TARAFLARA İLETİLECEK

Raine, ilk aşı yapılanların daha savunmasızlardan oluştuğuna dikkati çekerek bu konudaki tavsiyeyi acilen ilgili taraflara ileteceklerini bildirdi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (NHS) Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise alerjik reaksiyon geçmişi bulunan her iki kişinin de iyileşmekte olduğunu belirtti.

Powis, alerjik vakaların ardından MHRA'nın önemli alerjik reaksiyon geçmişi olan kişilere bu aşının yapılmaması tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı, dünyada ilk kez dün İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştı.

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