Koronavirüs aşısı kimlere yapılmamalı? Son dakika koronavirüs aşısı duyurusu

İLGİLİ TARAFLARA İLETİLECEK

Raine, ilk aşı yapılanların daha savunmasızlardan oluştuğuna dikkati çekerek bu konudaki tavsiyeyi acilen ilgili taraflara ileteceklerini bildirdi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (NHS) Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise alerjik reaksiyon geçmişi bulunan her iki kişinin de iyileşmekte olduğunu belirtti.