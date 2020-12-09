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Başkan Erdoğan Azerbaycan’da İlham Aliyev ile akşam yemeğine katıldı

'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başkan , Bakü'ye gitti. Başkan Erdoğan burada Aliyev ile birlikte akşam yemeğine katıldı.

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Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Başkan Erdoğan Azerbaycan’da İlham Aliyev ile akşam yemeğine katıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'ye gitti.

BAŞKAN ERDOĞAN, ALİYEV İLE BİRLİKTE AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi.



Başkan Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bakü'ye geldi.

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