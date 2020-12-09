09 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Azerbaycan’da İlham Aliyev ile akşam yemeğine katıldı

Başkan Erdoğan Azerbaycan’da İlham Aliyev ile akşam yemeğine katıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2020 19:51
Güncelleme:09.12.2020 20:50
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'ye gitti. Başkan Erdoğan burada Aliyev ile birlikte akşam yemeğine katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'ye gitti.

BAŞKAN ERDOĞAN, ALİYEV İLE BİRLİKTE AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi.

Başkan Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bakü'ye geldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi
Erdoğan ile Aliyev bir araya geldi
Fatma Aksal A Haber'de CHP'ye tepki gösterdi kadınlara çağrıda bulundu
Fatma Aksal A Haber'de CHP'ye tepki gösterdi kadınlara çağrıda bulundu
Hangi aşıda ne yan etki var?
Hangi aşıda ne yan etki var?
KKTC'de yeni hükümet kuruldu
KKTC'de yeni hükümet kuruldu
Barzani: PKK Sincar'dan çekilmedi! Kıyafet değiştirip...
Barzani: PKK Sincar'dan çekilmedi! Kıyafet değiştirip...
Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
Bakü sokakları Türk bayrakları ile süslendi
CHP'nin Katar düşmanlığına halktan tepki
CHP'nin Katar düşmanlığına halktan tepki
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kaybettiğinde yine o koltukta oturabilir
"Kaybettiğinde yine o koltukta oturabilir"
Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına net mesaj
Kılıçdaroğlu'nun adayl��k çıkışına net mesaj
Bu gözlerde hasret var! Böyle seslendi
Bu gözlerde hasret var! Böyle seslendi
HDP'de yasak aşk skandalı
HDP'de yasak aşk skandalı
Daha Fazla Video Göster