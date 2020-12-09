Bakan Bekir Pakdemirli: TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu için çalışma başlattık

Yerli ve milli otomobil TOGG hakkında önemli açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık" dedi.

TOGG İÇİN MÜJDELİ HABER

Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de 7 gün 24 saat tarım, havacılık, savunma, ulaştırma ve turizm gibi sektörlere tahmin, uyarı ve veri hizmeti sağlayan köklü ve stratejik bir kurum olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Son 2,5 yılda da anlık hava durumu bilgi ve tahminlerinin, daha hızlı sunulması için ülke genelinde 170 Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk. Böylece hava tahmin tutarlılığını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Antalya'da Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'ni kurduk. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne meteoroloji personelimizi dahil ederek, Antarktika'da Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nun kurulmasını sağladık. Yine bir başka güzel haber, yerli otomobilimiz TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık."