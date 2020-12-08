08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türk Tabipler Birliği yöneticisi Halis Yerlikaya PKK konferansında! İşte o fotoğraf

Türk Tabipler Birliği yöneticisi Halis Yerlikaya PKK konferansında! İşte o fotoğraf

Türk Tabipler Birliği Yöneticisi 'nın 'nın Avrupa'daki destekçisi Kurd-Akad'ın toplantısına katıldığı ortaya çıktı. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipleri Birliği'nin başkanı olmuştu. 'nin terör örgütlerinin sözcüsü gibi hareket etmesi, kapatılma çağrılarını da beraberinde getirmişti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
ABONE OL
Türk Tabipler Birliği yöneticisi Halis Yerlikaya PKK konferansında! İşte o fotoğraf

Yöneticisi Yerlikaya'nın 'nın Avrupa'daki destekçisi Kurd-Akad'ın toplantısına katılacağı haberinin gündeme düşmesinin ardından, Yerlikaya iddiaları reddetmişti. Ancak 'nın 9 Temmuz 2020 tarihinde Kurd-Akad'ın etkinliğine sözde Kuzey Kürdistan sıfatıyla katıldığı fotoğraf ortaya çıktı.

Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan İzmir Hekim Güçbirliği Sözcüsü Dr. Suat Kaptaner: "PKK'nın Avrupadaki destekçisi KurdAKAD örgütü 9 Temmuz 2020 Webinar'ı: Covid 19 in Kurdistan - Katılımcı TTB MK üyesi Dr Halis Yerlikaya İlgimiz yok dediğiniz örgüt ve etkinlikleri Suç üstü yakalandınız !TTB MK derhal istifa edin ! Gideceksiniz örgütümüzün başından!" ifadelerini kullandı.

TABİP ODASI VER DERNEKLERDEN FİNCANCIYA TEPKİ: BİZİ TEMSİL ETMİYOR
23 tabip odası ve derneği, Fincancı'nın başkan seçilmesine tepki göstermişti. Yapılan yazılı açıklamada, "Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz; meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Başkanı'nın bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

MHP LİDERİ BAHÇELİ 'TBB KAPATILSIN' DEMİŞTİ
MHP lideri , daha önce yaptığı açıklamada TBB'nin derhal kapatılması gerektiğini söylemişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA